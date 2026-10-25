Google Messages يبدأ طرح الحماية المعززة لرصد الرسائل الاحتيالية

بدأت شركة جوجل رسمياً طرح تحديث أمني بارز لمستخدمي نظام أندرويد حول العالم، يتضمن خياراً جديداً يُدعى "الحماية المعززة" (Enhanced Protection) داخل تطبيق رسائل جوجل تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتضييق الخناق على قراصنة الإنترنت والمحتالين الذين يعتمدون على أساليب الخداع الرقمي المتطورة عبر الرسائل النصية قصيرة المدى والمحادثات الذكية.

سرقة البيانات الشخصية

وتتميز الخاصية الجديدة بقدرتها العالية على رصد محاولات الاحتيال المعقدة التي تُعرف باسم "الخداع البطيء"؛ وهي المحادثات التي تبدأ بشكل طبيعي وغير مشكوك فيه من قِبل مرسلين مجهولين (مثل الاستفسار عن الاسم أو التظاهر بوجود شحنة بريدية معلقة)، قبل أن تتحول تدريجياً إلى محاولات لطلب الأموال أو سرقة البيانات الشخصية والبنكية.

فخ الاختراق

ولتحقيق ذلك، يدمج وضع "الحماية المعززة" بين تقنيات الفحص المحلية على الهاتف ونماذج Gemini الذكية المستندة إلى الحوسبة السحابية الآمنة لشركة غوغل. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل سياق المحادثة وفهم نوايا المرسل المجهول بسرعة فائقة، فضلاً عن إجراء فحوصات أكثر ذكاءً للروابط المشبوهة، وتقديم تحذيرات استباقية تمنع المستخدم من الوقوع في فخ الاختراق.

وعلى صعيد الخصوصية، أكدت غوغل أن هذه الميزة اختيارية تماماً وتتطلب تفعيلها يدوياً من قِبل المستخدم عبر إعدادات التطبيق، كما شددت الشركة على أن معالجة البيانات وتحليلها تتم عبر بيئة حوسبة خاصة بالذكاء الاصطناعي (Private AI Compute)، حيث تشفر المحادثات بالكامل لضمان عدم وصول أي طرف خارجي إليها، بما في ذلك شركة غوغل نفسها.

يُذكر أن التحديث بدأ بالوصول تدريجياً لنسخ البيتا والمستخدمين المؤهلين، ومن المقرر توسيع نطاق آليات رصد الاحتيال المشابهة بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل شاومي وأوبو وموتورولا لاحقاً هذا العام، لتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً لمئات الملايين من أصحاب هواتف أندرويد.