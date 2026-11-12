من الشقة السكنية إلى الإيجار السياحي.. كيف تحولت العقارات إلى مصدر دخل شهري للمصريين؟

لم يعد شراء العقار في مصر مرتبطًا فقط بالسكن أو الاحتفاظ بالأموال في صورة أصول ثابتة، بل أصبح لدى عدد متزايد من الملاك توجه نحو تحويل الوحدات السكنية إلى مصدر دخل من خلال التأجير الشهري أو اليومي، مستفيدين من الطلب على السكن في المدن الجديدة، وارتفاع حركة السياحة، وانتشار منصات الحجز الإلكتروني.

وبين الشقق المفروشة المخصصة للإيجار طويل الأجل والوحدات التي تستقبل الزائرين والسائحين لفترات قصيرة، تتشكل سوق جديدة تتيح لأصحاب العقارات تحقيق عوائد دورية من وحداتهم، بدلًا من تركها مغلقة أو الاعتماد فقط على ارتفاع قيمتها السوقية بمرور الوقت.

وتختلف طبيعة هذا النشاط بحسب موقع الوحدة ومساحتها ومستوى تجهيزها والفئة المستهدفة، إذ تعتمد بعض المناطق على الطلب المستمر من الموظفين والطلاب والأسر، بينما ترتبط مناطق أخرى بحركة السياحة والإجازات والمواسم.

الإيجار السكني.. دخل منتظم على مدار العام

يمثل التأجير طويل الأجل أحد أكثر نماذج الاستثمار العقاري استقرارًا نسبيًا، خاصة في المناطق القريبة من الجامعات ومراكز الأعمال والمستشفيات والمناطق التجارية، حيث يوجد طلب مستمر من الموظفين والطلاب والأسر الباحثة عن وحدات سكنية.

ووفقًا لمؤشر مرصد العمران لأسعار الإيجارات في القاهرة خلال الربع الثالث من 2026، بلغ متوسط الإيجار المطلوب للوحدات السكنية نحو 10 آلاف جنيه شهريًا، فيما ارتفعت الإيجارات المطلوبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 25% على أساس سنوي.

وسجلت بعض المناطق مستويات أعلى من المتوسط، إذ بلغ متوسط الإيجار المطلوب في الزمالك نحو 75 ألف جنيه شهريًا، وفي المنيل والمعادي ومصر الجديدة ووسط البلد نحو 25 ألف جنيه، بينما سجلت القاهرة الجديدة نحو 24 ألف جنيه شهريًا.

وتوضح هذه الأرقام أن موقع الوحدة يلعب دورًا أساسيًا في تحديد قدرتها على تحقيق دخل إيجاري، كما أن الأرقام تمثل أسعارًا مطلوبة من الملاك وليست بالضرورة قيمة العقود التي تم تنفيذها بالفعل.

الإيجار السياحي.. فرصة جديدة أمام أصحاب الوحدات

على الجانب الآخر، ظهر الإيجار قصير الأجل أو السياحي باعتباره نموذجًا مختلفًا لتشغيل العقارات، إذ يستطيع المالك تأجير وحدته بالليلة أو الأسبوع للسائحين والزائرين، بدلًا من الالتزام بعقد إيجار طويل يمتد لعدة أشهر أو سنوات.

وتستفيد هذه الوحدات من حركة السياحة الوافدة، والزيارات العائلية، ورحلات العمل، إلى جانب الطلب على الإقامة المستقلة التي توفر مساحات وخدمات تختلف عن الإقامة الفندقية التقليدية.

وتبرز القاهرة والجيزة والمناطق القريبة من المعالم السياحية، إلى جانب الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والعين السخنة، ضمن المناطق التي يمكن أن تستفيد من هذا النموذج، مع اختلاف معدلات الطلب والإشغال بحسب الموسم وطبيعة الوجهة.

لكن ارتفاع سعر الليلة لا يعني بالضرورة تحقيق عائد سنوي أعلى؛ فالوحدة التي تحقق إيرادات مرتفعة خلال موسم الصيف قد تواجه فترات طويلة من انخفاض الإشغال، وهو ما يجعل حساب العائد على مدار العام أكثر أهمية من التركيز على أسعار المواسم.

أرقام تكشف اختلاف العائد من منطقة إلى أخرى

وأظهر تقرير «كولدويل بانكر مصر» عن أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث من 2026 اختلاف العائد الإيجاري الإجمالي بحسب المنطقة ومساحة الوحدة.

وبحسب التقرير، تراوح العائد الإيجاري السنوي الإجمالي للشقق المكونة من غرفتي نوم بين 5.13% في العين السخنة و8.2% في الساحل الشمالي، بينما سجلت الشقق المكونة من ثلاث غرف نحو 5.16% في الشيخ زايد و7.6% في الساحل الشمالي.

وتعكس هذه الأرقام اختلاف اقتصاديات التأجير من منطقة إلى أخرى، لكنها تمثل عوائد إجمالية قبل خصم فترات خلو الوحدة ومصاريف الصيانة والإدارة والتشغيل، كما أنها تخص الإيجار السكني ولا تمثل عائدًا مضمونًا للإيجار السياحي قصير الأجل.

وزارة السياحة تنظم نشاط شقق الإجازات

وفي إطار تنظيم سوق الإقامة السياحية، اتجهت وزارة السياحة والآثار إلى إدخال وحدات «شقق الإجازات» (Holiday Home) ضمن منظومة الترخيص السياحي، بما يسمح بتقنين أوضاع الوحدات التي تستقبل المصريين والأجانب، ورفع جودة الخدمات المقدمة بها.

وأصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارًا بإضافة نمط جديد من وحدات شقق الإجازات، يشمل المباني المستقلة التي تضم 8 وحدات سكنية على الأقل، سواء شقق أو استوديوهات، مع توافر بعض الخدمات الأساسية.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية، وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة القائمة، بما يضمن جودة الخدمات والأمن والسلامة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة في مجال الإقامة السياحية.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن المبنى المتقدم للحصول على ترخيص هذا النمط يجب أن يضم وحدات شقق إجازات فقط، وأن يكون واقعًا في منطقة سياحية مناسبة أو داخل تجمع سكني لائق، مع الالتزام بإجراءات الترخيص والتشغيل التي تحددها الوزارة.

ويأتي ذلك استكمالًا لقرار الوزارة رقم 209 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات، والذي وضع إطارًا منظمًا لتشغيل الوحدات المعدة لاستقبال المصريين والأجانب.

كيف يحسب المالك العائد الحقيقي من شقته؟

يتوقف نجاح الاستثمار في الإيجار العقاري على حساب الإيرادات الفعلية وليس قيمة الإيجار المعلنة فقط؛ ففي حالة التأجير طويل الأجل، يجب احتساب فترات خلو الوحدة وتكاليف الصيانة والضرائب والإصلاحات الدورية.

أما في الإيجار السياحي، فتضاف تكاليف الأثاث والتجهيز والتنظيف والكهرباء والمياه والإنترنت والإدارة والعمولات التي تحصل عليها منصات الحجز أو شركات التشغيل.

كما يحتاج المالك إلى دراسة طبيعة الطلب في المنطقة قبل اختيار نموذج التأجير؛ فالمناطق القريبة من الجامعات ومراكز الأعمال قد تناسب الإيجار طويل الأجل، بينما يمكن أن تكون الوحدات القريبة من المزارات السياحية ومناطق الترفيه أكثر ارتباطًا بالإيجار قصير الأجل.

وبينما تتحول الشقة من أصل عقاري إلى مصدر دخل دوري، تظل إدارة الوحدة واختيار المستأجر المناسب والالتزام بالاشتراطات القانونية عناصر أساسية لاستمرار العائد، بما يجعل الاستثمار الإيجاري أحد المسارات التي تربط السوق العقارية بالنشاط السياحي والخدمي وتفتح فرصًا جديدة أمام أصحاب الوحدات والمستثمرين.