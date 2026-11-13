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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب (13) واقعة بذات الأسلوب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الأجهزة الأمنية النصب الأموال العامة

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