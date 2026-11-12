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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد اللقب الخليجي.. مواعيد وقنوات مباريات شباب الفراعنة في كأس العالم للناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

لم تدم احتفالات شباب الفراعنة طويلاً؛ فبعد ساعات قليلة من التتويج التاريخي بلقب كأس الخليج تحت 17 عاماً للمرة الأولى في تاريخهم، طوى منتخب مصر للناشئين صفحة التتويج الإقليمي لبدء استعدادات جادة لمغامرة مرتقبة في كأس العالم للناشئين، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري وحتى 13 ديسمبر المقبل.

معنويات مرتفعة وطموحات مونديالية

ويدخل المنتخب الوطني للناشئين تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف البطولة العالمية بمعنويات عالية وثقة كبيرة، عقب العروض القوية والمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون خلال المنافسات الخليجية، وسط تطلعات جماهيرية واسعة لمواصلة سلسلة التألق وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية على الساحة الدولية.

منتخب الناشئين

القنوات الناقلة ومواعيد مباريات الفراعنة

وتُنقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS).   

وقد جاء جدول مواجهات منتخب مصر في دور المجموعات على النحو التالي:

مصر × اليونان: الخميس 19 نوفمبر 2026 – الساعة 6:00 مساءً عبر قناة beIN SPORTS.  

قطر × مصر: الأحد 22 نوفمبر 2026 – الساعة 5:00 مساءً.

بنما × مصر: الأربعاء 25 نوفمبر 2026 – الساعة 4:30 مساءً.

منتخب الناشئين

مواعيد أبرز مواجهات البطولة والقنوات الناقلة

وتضمن جدول البث المباشر لعُشاق الساحرة المستديرة عبر قنوات beIN SPORTS سلسلة من المباريات المجهزة للمشاهدة في مختلف المجموعات:   

الإكوادور × كاليدونيا الجديدة: الساعة 3:00 مساءً.   

فرنسا × هايتي: الساعة 3:00 مساءً.   بلجيكا × فيتنام: الساعة 3:00 مساءً.   

كوبا × طاجيكستان: الساعة 3:00 مساءً.

كوريا الجنوبية × أوغندا: الساعة 3:30 مساءً.   

السعودية × أوروغواي: الساعة 4:00 مساءً.   

منتخب الناشئين

مالي × نيوزيلندا: الساعة 4:00 مساءً.   

إسبانيا × الصين: الساعة 4:00 مساءً.   

موزمبيق × الدنمارك: الساعة 5:00 مساءً.   

إيطاليا × جامايكا: الساعة 5:00 مساءً.   

قطر × بنما: الساعة 5:30 مساءً.   

السنغال × كرواتيا: الساعة 5:30 مساءً.   

المغرب × فيجي: الساعة 6:00 مساءً.

نوفمبر الحاسم: ذهاب وإياب أمام مالاوي

منتخب الناشئين

وعلى مستوى المنتخب الوطني الأول، يعود منتخب مصر للمنافسات الرسمية من جديد في شهر نوفمبر المقبل، وذلك حين يلتقي بمنتخب مالاوي في مواجهتين متتاليتين لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا:

• الجولة الثالثة (مصر ضد مالاوي): تقام المباراة يوم الجمعة، 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بملعب استاد القاهرة الدولي.

• الجولة الرابعة (مالاوي ضد مصر): يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأحد، 17 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُجرى المباراة في العاصمة ليلونغوي على ملعب مالاوي الوطني.

منتخب الناشئين

وتكمن أهمية هاتين المواجهتين في رغبة الجهاز الفني لحسم بطاقة التأهل مبكراً إلى النهائيات القارية التي ستقام بشكل مشترك في كينيا، وتنزانيا، وأوغندا صيف 2027.

ختام التصفيات في مارس 2027

وينتهي مشوار التصفيات في أسبوع الفيفا الممتد بين 22 و30 مارس 2027، حيث يخوض المنتخب آخر جولتين:

• الجولة الخامسة (مصر ضد أنجولا): يستضيف فيها الفراعنة منتخب أنجولا على استاد القاهرة الدولي، وسيتم تحديد اليوم والساعة بدقة من قبل الاتحاد الأفريقي لاحقاً.

منتخب الناشئين

• الجولة السادسة (جنوب السودان ضد مصر): يختتم المنتخب مشواره بمواجهة جنوب السودان على ملعب جوبا، وسيتم إعلان موعدها التفصيلي في وقت لاحق.

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