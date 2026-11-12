بدء تقديم «بيتك في مصر».. تفاصيل وخطوات حجز 4 آلاف وحدة للمصريين بالخارج

​​تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في "منتدى مصر ٢٠٢٦"، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026، أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الطرح الثالث لمبادرة «بيتك في مصر» التي تُنفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

​تفاصيل الوحدات والمشروعات المطروحة

و​أوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح الثالث يضم نحو 4 آلاف وحدة متنوعة بمستويات إسكان ومساحات مختلفة، ضمن عدد من المشروعات المتميزة بالمدن الجديدة الآتية:

​العاصمة الجديدة. ​العلمين الجديدة. ​القاهرة الجديدة. ​الشروق. ​6 أكتوبر. ​الشيخ زايد. ​المنصورة الجديدة. ​دمياط الجديدة.

​ومن أبرز المشروعات المطروحة: «مدينتي، وجنة، وظلال، وديارنا، ومزارين، وزاهية»، وغيرها من المشروعات شديدة التميز التي تهدف لتلبية تطلعات المصريين بالخارج لامتلاك وحدات سكنية بوطنهم بغرض الاستقرار أو الاستثمار.

​آلية التحويلات المالية والحسابات الإلكترونية

و​أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المرحلة الحالية تتيح للراغبين إنشاء حساباتهم الإلكترونية على موقع المبادرة (https://beitakfemisr.com) وإجراء التحويلات الدولارية بالضوابط التالية:

​الحد الأدنى للتحويل: 5 آلاف دولار للتحويل الواحد، مع إمكانية إجراء تحويلات إضافية.

​إثبات الرصيد: تُضاف المبالغ المحولة بعد مراجعتها واعتمادها إلى رصيد الحاجز في حسابه الإلكتروني، لتُخصم منها المبالغ المستحقة عند حجز الوحدات لاحقًا.

​طريقة التحويل: تتم باستخدام الكود المخصص لكل حاجز عند إجراء التحويل البنكي إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري.

​وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن فصل مرحلة تجهيز الأرصدة المالية عن مرحلة اختيار الوحدات يهدف إلى تلافي أية معوقات ناجمة عن تأخر التحويلات البنكية، ومنح الراغبين فترة كافية لإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة وشفافية.

​أنظمة السداد وأسبقية الحجز

​نظام الحجز: سيتم حجز الوحدات بالطرح الثالث بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني في موعد يُعلن عنه لاحقًا.

​أسبقية التسجيل: شددت الجهات المعنية على أن التسجيل وإجراء التحويلات خلال هذه المرحلة لا يعني بدء الحجز أو التخصيص، وأن أسبقية الحجز تُحتسب وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة للحجز الفعلي وليس بأسبقية التسجيل أو التحويل.

​طرق السداد: تشمل سداد كامل قيمة الوحدة (100%) في بعض المشروعات، أو سداد نسبة 50% في مشروعات أخرى، مع إقرار نسب خصم تتناسب مع كل نظام سداد يتم الإعلان عنها تفصيليًا ضمن الشروط النهائية.

​شروط التقديم وقنوات التواصل

​شروط المتقدم: ألا تقل سن المصري المقيم بالخارج الراغب في التسجيل عن 21 عامًا.

​رابط المبادرة: https://beitakfemisr.com

​الخط الساخن للاستفسار: 19010