أصدرت جنايات المنصورة، حكمها بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة الطفل الرضيع رمضان السيد رمضان علي، بقرية ميزانية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد اتهامه باختطاف الطفل من داخل منزل أسرته وإلقائه في مياه ترعة البحر الصغير بجوار كوبري الهاويس، ما أسفر عن وفاته، وحددت المحكمة جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

حيث صدر القرار برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وذلك في القضية رقم 645 لسنة 2026 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 18 لسنة 2026 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، قد أحال المتهم "أحمد.إ.م" ، محبوسًا على ذمة القضية، لأنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قتل الطفل رمضان السيد رمضان علي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم وبيت النية على قتله، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا وجود الطفل به، وما إن ظفر به حتى حمله وتوجه به إلى مجرى مائي وألقاه فيه قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، وهي خطف الطفل بالإكراه، بعدما تسلل المتهم إلى مسكن أسرته مستغلًا استغراق والديه في النوم، وتمكن من اقتياده بعيدًا عن ذويه إلى مجرى ترعة البحر الصغير.

واستندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر من نبات الحشيش الجاف بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم تربطه علاقة سابقة بوالد الطفل المجني عليه، السيد رمضان علي محمد خلاف، حيث كان يتردد باستمرار على المقهى الذي يعمل به والد الطفل، ويعلم طبيعة المنطقة ومكان إقامة الأسرة.



وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم ووالد الطفل، بسبب قيام الأخير بإبلاغ والد المتهم بأن نجله يتعاطى المواد المخدرة، وهو ما ترتب عليه قيام والد المتهم بطرده من المنزل، الأمر الذي دفعه، بحسب ما توصلت إليه التحريات، إلى الانتقام من والد الطفل.



وأضافت التحريات أن المتهم توجه صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025 إلى منزل أسرة الطفل بقرية ميزانية ميت عاصم، مستغلًا عدم وجود وسائل تأمين للمسكن واستغراق أفراد الأسرة في النوم، وتسلل إلى الداخل واختطف الطفل الرضيع من بين ذويه.

وتوجه المتهم بالطفل إلى ترعة البحر الصغير بجوار كوبري الهاويس، وألقاه في المياه قاصدًا إزهاق روحه، ثم توجه عقب ذلك إلى مركز شرطة منية النصر، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المكان الذي ألقى فيه الطفل.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم برر حضوره إلى مركز الشرطة من تلقاء نفسه بخوفه من بطش أسرة الطفل، بعدما شاهده بعض الأهالي أثناء حمله الرضيع والسير به في الشارع قبل ارتكاب الواقعة

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهم، أقر خلالها بدخوله منزل أسرة الطفل أثناء نوم أفرادها، وسحب الغطاء الذي كان يغطيهم، ثم حمل الرضيع من جوار والدته ووالده وإخوته.



وأوضح المتهم في أقواله أنه حاول حمل الطفل والتوجه به إلى البحر الموجود بجوار كوبري الهاويس، وأثناء سيره قابل سيدة، تعمل بمحل بقالة، وسألته عن الطفل الذي يحمله، فأخبرها بأنه ابن خاله وأنه يحمله بناءً على طلب أحد أقاربه.



وأضاف في اعترافاته أنه واصل السير بالطفل حتى وصل إلى منطقة قريبة من كوبري الهاويس، حيث وجد درجًا ينزل إلى المياه، فتوجه إليه وألقى الطفل في البحر.



وأشار المتهم إلى أنه ظل في المكان فترة، ثم غادره، وتوجه بعد ذلك إلى المدرسة التي تعمل بها والدته، وحصل منها على أموال لشراء الطعام، قبل أن يذهب إلى مركز شرطة منية النصر ويحكي ما حدث.



وبمواجهته بما ورد بأقوال الشاهدة بشأن رؤيته حاملًا الطفل في الطريق، جاءت أقواله متضمنة تفاصيل تحركه من المنزل حتى وصوله إلى مكان إلقاء الرضيع في المياه.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه عقب فحص وتشريح جثمان الطفل رمضان السيد رمضان علي، عن عدم وجود إصابات حيوية حديثة ظاهرة أو علامات تدل على تعرضه لاعتداء جسدي ظاهر.



وأوضح التقرير أن فحص الجثمان أظهر وجود زرقة سيانوزية بالشفتين والأظافر، واحتقانًا حشويًا عامًا، ولا سيما بالرئتين، بالإضافة إلى وجود زبد رغوي دقيق الحجم داخل تجاويف الرئتين والممرات الهوائية.



