كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سيدتين ، وطالبين) وطرف ثان: (مالك محل ملابس) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب حال تواجدهم أمام المحل ملك الطرف الثانى .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .