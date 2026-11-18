كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالمنيا .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بالصور (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق) ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – كمية لمخدر الحشيش) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.