كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تغيب طفلة عقب خروجها من منزلها بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام من (والد المتغيبة "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته (سن 8) عقب خروجها من المنزل لشراء بعض المتطلبات.

أمكن العثور على المتغيبة حال تواجدها رفقة (أحد أقاربها) بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة، وبسؤالها أقرت بتركها منزل والدها بمحض إرادتها لسوء معاملته لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفلة لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.