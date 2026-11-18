كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بمطاردة شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة حقيبة إحدى السيدات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية").. تم ضبط الأول وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 14/ الجارى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالإشتراك مع الثانى "سبق ضبطه بتاريخ 15 الجارى وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد الإتجار وسلاح أبيض " وأضافا بقيامهما بالتخلى عن الحقيبة عقب مطاردة قائد السيارة لهما .

تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية .