تزايد بحث المواطنين عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بزيادة سعة الباقة الأساسية للإنترنت المنزلي، دون زيادة في قيمة الاشتراك الشهري.

ويأتي القرار في إطار توجهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين خدمات الإنترنت الثابت وتوفير سعات أكبر للمستخدمين، إذ جرى رفع سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع استمرار سعر الاشتراك الأساسي عند 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الأساسية

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة من باقات الإنترنت المنزلي WE Space، بسرعات مختلفة لتناسب احتياجات المستخدمين، وتختلف قيمة الاشتراك الشهري وفقًا لسعة الباقة وسرعة الإنترنت.

وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي الأساسية على النحو التالي:

باقة 100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيه.

باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيه.

باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيه.

باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيه.

باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيه.

باقة 500 جيجابايت: 752.40 جنيه.

باقة 750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.

باقة 1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت بسرعة 70 ميجابت

وتتيح الشركة باقات بسرعات أعلى، من بينها باقات تصل سرعتها إلى 70 ميجابت في الثانية، وتأتي أسعارها الشهرية وفق السعات المختلفة على النحو التالي:

250 جيجابايت: 672.60 جنيه.

500 جيجابايت: 1026 جنيهًا.

750 جيجابايت: 1339.50 جنيه.

1500 جيجابايت: 2280 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت بسرعة 100 ميجابت

وتشمل الباقات المتاحة بسرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية عددًا من السعات، وجاءت أسعارها بعد إضافة الضريبة كالتالي:

250 جيجابايت: 894.90 جنيه.

500 جيجابايت: 1311 جنيهًا.

750 جيجابايت: 1624.50 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت فائقة السرعة

وتوفر الشركة أيضًا باقات بسرعات فائقة، تستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى سعات كبيرة وسرعات مرتفعة في الاتصال بالإنترنت، وتشمل:

سرعة 200 ميجابت: سعة 1500 جيجابايت مقابل 2679 جنيهًا شهريًا.

سرعة 500 ميجابت: سعة 1500 جيجابايت مقابل 3078 جنيهًا شهريًا.

سرعة 1 جيجابت: سعة 3 تيرابايت مقابل 3990 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل قرار زيادة سعة الإنترنت

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجه شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت إلى مضاعفة سعة الباقة الأساسية، لترتفع من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على قيمة الاشتراك الأساسية البالغة 150 جنيهًا قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وبذلك يحصل مشتركو الباقة الأساسية على ضعف السعة السابقة بالسعر نفسه قبل الضريبة، في خطوة تستهدف زيادة حجم البيانات المتاحة للمستخدمين وتحسين الاستفادة من خدمات الإنترنت المنزلي.

ويُضاف إلى أسعار الباقات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وهو ما يفسر اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المشترك عن السعر الأساسي المعلن قبل الضريبة.

وتأتي هذه التعديلات مع استمرار توسع الاعتماد على الإنترنت الأرضي في مصر، سواء للعمل والدراسة أو لمشاهدة المحتوى واستخدام منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية، ما يجعل سعة الباقة وسرعة الاتصال من العوامل الأساسية التي يحدد على أساسها المستخدم الباقة المناسبة لاحتياجاته الشهرية.