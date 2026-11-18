أدان مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، الاعتداءات الدامية التي شنها مستوطنون يهود على قرية الديوك التحتا، غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد سيدة فلسطينية مسنة وإصابة عشرة آخرين، في ظل تصاعد أعمال العنف الاستيطاني وعمليات الاستيلاء على المنازل والممتلكات وتهجير السكان.

وحذر المركز من خطورة الأبعاد الفكرية والأيديولوجية لهذه الممارسات، ويرصد المركز في هذه الاعتداءات مؤشرات على تداخل التطرف الديني مع ممارسات التوسع الاستيطاني، حيث لا تقتصر آثار العنف على استهداف الأفراد، وإنما تمتد إلى تفكيك التجمعات الفلسطينية وإيجاد بيئة معيشية وأمنية طاردة لسكانها، عبر محاصرة المناطق السكنية وتقييد حرية الحركة والوصول إلى الموارد الأساسي، محذرًا من أن استمرار هذا النمط من الممارسات قد يسهم في تكريس واقع جغرافي وديموغرافي جديد تتراجع معه قدرة الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم، وتتعمق مظاهر الفصل والعزل بين التجمعات السكانية.

ودعا مركز سلام إلى تحرك دولي منسق يجمع بين الحماية القانونية والمواجهة الفكرية للتطرف، من خلال توثيق الاعتداءات الاستيطانية وخطابات التحريض الديني المرتبطة بها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير، كما حث المؤسسات الدينية والبحثية على تعزيز جهود الرصد والتحليل وتفنيد التأويلات التي توظف النصوص المقدسة لتبرير العنف، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب إجراءات عملية تحول دون الإفلات من العقاب، وتصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي.