أعلنت محافِظة الوادي الجديد، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، عن تنبيه مهم للمواطنين القائمين بالزراعة الفعلية والمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على المساحات التي جرى سحبها من الشركات والأفراد بمعرفة صندوق استصلاح الأراضي بالمركز.



حصر المساحات والأفراد القائمين بالزراعة الفعلية

وأوضحت المحافظة أنه لن يتم الاعتداد بأي طلبات لتوفيق الأوضاع قبل إجراء المعاينات الميدانية بمعرفة اللجان المختصة، والانتهاء من حصر المساحات والأفراد القائمين بالزراعة الفعلية على الطبيعة.

وأكدت المحافظة أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع لا يُعتد به إلا بعد مرور لجان المعاينة وحصر الأراضي المستزرعة فعليًا، بما يضمن تحديد المساحات والأفراد المستحقين وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة.