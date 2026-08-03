تفاصيل جلسة الخطيب مع هاني أبوريدة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل الجلسة الودية التي جمعت محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لتهدئة الأجواء بين القلعة الحمراء والجبلاية.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" على قناة "النهار": "يبدو أن النادي الأهلي قد فاض به الكيل، وبالتالي لا يخرج الأهلي بمثل هذه البيانات اليوم إلا بعد صبر طويل".

وأضافت: "معلوماتي بتقول إن كانت هناك محاولة لـ (يعني مش الصلح) ولكن لتحسين العلاقات وتهدئة الأمور بالأمس بين المهندس هاني أبوريدة وكابتن الخطيب".

وتابعت: "من قام بها المهندس ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي وكانت هناك جلسة ما بين المهندس هاني أبوريدة وبين كابتن الخطيب. لكن معلوماتي أيضاً إنه يبدو إن هذه الجلسة لم تسر على شكل جيد".

وختمت: "لم تتم بشكل جيد، ما خرجتش بالمستهدف من حالة من التوافق بين رئيس النادي الأهلي وبين رئيس اتحاد الكرة. يبدو أن الخلاف والصدع كبيران ولهذا خرج هذا البيان اليوم بعد أيام من حديث المهندس هاني أبوريدة معنا هنا".