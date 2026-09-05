تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية مدينة نصر الإرهابية للغد

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة 62 متهما في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بخلية مدينة نصر، لجلسة الغد الأحد 6 سبتمبر 2026، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.