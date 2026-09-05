التلفزيون الإيراني: هجمات أمريكية تستهدف 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية في منطقة الخليج وبحر عمان، في تطور جديد يعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الهجمات الأمريكية طالت ناقلتين في منطقة جاسك، موضحًا أن إحداهما كانت فارغة، بينما كانت الناقلة الثانية محملة بالنفط وقت استهدافها.

كما لم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجمات أو ما إذا كانت قد أسفرت عن وقوع إصابات، كما لم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، تعليق أمريكي رسمي بشأن ما أورده التلفزيون الإيراني.

التوتر في منطقة الخليج وبحر عمان

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وبحر عمان، وسط مخاوف من انعكاس أي استهداف للسفن وناقلات النفط على أمن الملاحة وحركة إمدادات الطاقة في المنطقة.