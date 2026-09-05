كانوا بيهزروا.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص بالضرب في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكى ودراجتين ناريتين بالتعدى على آخر بالضرب وإجباره على استقلال السيارة بصحبتهم ولواذهم بالفرار بالإسماعيلية.



بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة، وكذا الدراجتان الناريتان "بدون لوحات معدنية" الظاهرين بمقطع الفيديو، ومرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وباستدعائهم، أقروا بأن الواقعة بتاريخ 2 الجاري، وأنها على سبيل المزاح مع أحد أصدقائهم لاصطحابه بالقوة للعب كرة القدم معهم.

وباستدعائه، تبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، أيد ما سبق، وأضاف بعدم تعرضه للإيذاء.

تم التحفظ على السيارة والدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.