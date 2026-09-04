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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية من 5 مسلحين شمالي الضفة الغربية

قوات الاحتلال- أرشيفي
قوات الاحتلال- أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إعتقال خلية من 5 مسلحين في قباطية شمالي الضفة الغربية خططوا لتنفيذ هجمات.

وقال جيش الاحتلال في بيان لها : إن جنود وحدة الكوماندوز دوفديفان داهموا قباطية عند الفجر بعد معلومات استخباراتية قدمتها الشاباك حول خلية من خمسة فلسطينيين "الذين خططوا لتنفيذ هجوم ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".

وفي وقت لاحق  ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ، أن قواته أنهت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عملية عسكرية استباقية في محافظة نابلس وقراها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بأن قواته تمكنت خلال هذه العملية من تدمير أكثر من 30 مخرطة تستخدم في تصنيع وسائل قتالية في مدينة نابلس .

وأضاف أن العملية العسكرية التي استمرت أكثر من 48 ساعة في مدينة نابلس والقرى المحيطة أسفرت أيضا عن اعتقال 10 فلسطينيين.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الشاباك قوات الأمن الإسرائيلية

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