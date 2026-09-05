وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، يوم السبت ٥ سبتمبر، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة أية تهديدات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن البحرين ودول الخليج العربي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وشدد على ضرورة وقف التصعيد الراهن وتجنب أية خطوات من شأنها توسيع نطاق المواجهة، والعمل على تهيئة الظروف المواتية للعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وخفض حدة التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتجنيب شعوبها تداعيات اتساع دائرة المواجهة.