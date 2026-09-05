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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلاف مروري.. ضبط عاطل تعدى على مراسل بقناة فضائية بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على التصوير من أحد الأشخاص لقيامه بترويعه وتهديده وأسرته بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (مراسل بإحدى القنوات الفضائية – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى دون حدوث إصابات بسبب خلاف على أولوية المرور حال إستقلاله وأسرته السيارة خاصته بدائرة القسم .

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى التصوير

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