منة عرفة تتألق في أحدث ظهور لها من الطائرة

شاركت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت منة عرفة داخل الطائرة بإطلالتها الكاجوال الأنيقة، ولاقت تفاعلا واعجاب الجمهور.

منة عرفة في مسلسل السرايا الصفرا

وعلى الجانب الفني، تشارك منة عرفة في بطولة مسلسل «السرايا الصفرا»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول صراع قوي بين زوجتين تتنافسان على رجل واحد، لتتصاعد الأحداث بين الغيرة والحقد والانتقام والتوترات النفسية، بالتزامن مع وجود جانب تحقيقي وغامض في العمل، حيث يتدخل ضابط الشرطة «إياد» لكشف لغز متعلق بقضية مهمة.

ويشارك في بطولة مسلسل «السرايا الصفرا» إلى جانب منة عرفة كل من عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، سارة سلامة، وناصر سيف