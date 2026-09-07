بعد جولته العربية الناجحة.. فيلم "قبل الظُهر" يشارك رسمياً في مهرجان سيليكون فالي للسينما الأفريقية

يواصل الفيلم المصري القصير "قبل الظُهر" (I Owe You A Touch) للمخرج مروان الشافعي رحلته الناجحة، لينطلق هذه المرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اختياره رسمياً للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لمهرجان سيليكون فالي للسينما الأفريقية (SVAFF) بولاية كاليفورنيا.

يُعد المهرجان، الذي يُقام في "سيليكون فالي" عاصمة التكنولوجيا العالمية، واحداً من أبرز الوجهات السينمائية التي تحتفي حصرياً بصناع الأفلام من القارة الأفريقية والشتات. ويحمل المهرجان هذا العام شعار "17 عاماً من ربط المجتمعات والثقافات والقارات"، حيث يستقطب سنوياً مئات الضيوف الدوليين وصناع السينما. وتمثل هذه المشاركة خطوة دولية هامة لفيلم "قبل الظُهر"، تتيح له فرصة العرض أمام جمهور عالمي متنوع، وتنقله من نطاق الاحتفاء الإقليمي إلى منصة تواصل ثقافي عابرة للقارات.

فيلم قبل الظُهر

يتناول فيلم "قبل الظُهر" تشريحاً نفسياً وجريئاً لرحلة مراهق يدعى "سيف"، يجد نفسه محاصراً بقيود مجتمعية وثقافية تمنعه من أبسط حقوقه الإنسانية في التعبير عن حزنه أو إلقاء نظرة وداع أخيرة بعد مأساة شخصية. ينطلق سيف في رحلة قاسية للبحث عن "تطهير" مادي يعوض به عجزه عن البوح العاطفي.

وعن هذه الخطوة الدولية، صرح المخرج مروان الشافعي قائلاً: “فخور جداً باختيار الفيلم للمشاركة في حدث عريق بقيمة مهرجان سيليكون فالي للسينما الأفريقية. بعد التفاعل الرائع الذي حظي به الفيلم في جولته العربية، تأتي هذه المحطة لتؤكد أن القصص الإنسانية النابعة من جذورنا قادرة على عبور المحيطات والتواصل مع العالم. المهرجان يمتلك رؤية ملهمة في ربط الثقافات، وتسجيل حضورنا في عاصمة التكنولوجيا العالمية هو تتويج حقيقي لجهود كل فريق العمل وإثبات لجاذبية السينما التي نقدمها.”

الفيلم من فكرة وإخراج مروان الشافعي، تأليف عبدالرحمن جابر، وإنتاج آلاء لاشين (AH Media Production). ويشارك في بطولته: مروان عاشور، داليا رمزي، محمد فضل، أحمد النبوي، خالد البساطي، نهى عماد، هاني عبود، وهشام الراوي.

يضم فريق العمل نخبة من المحترفين؛ أدهم خالد (مدير التصوير)، ياسر عزمي (مونتاج)، هشام عتمان (هندسة صوتية)، ريوان محمد (ديكور)، شادي وليد (تلوين - Shift Studio)، ومحمد صلاح (ميكس وماستر - I SOUND Studio).

يُذكر أن مروان الشافعي صانع أفلام وممثل، تم اختياره مؤخراً ضمن برنامج "صُنّاع كان" (Cannes Makers) بمهرجان كان السينمائي، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في قطاع التوزيع والتسويق السينمائي الدولي.