وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية “AIIB” والشراكة والاستثمار

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً من البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" برئاسة كونستانتين ليميتوفسكى كبير مسئولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية، بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الحريرى العضو المتفرع للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية فى مختلف مجالات الكهرباء، سيما مجالات الطاقات الجديدة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة

تناول اللقاء مناقشة مشروعات التعاون القائمة، وبحث مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، فى اطار خطة العمل لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوجه نحو الشبكات الذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية وأنظمة SCADA ، ومشروعات كفاءة الطاقة، وتطرق اللقاء إلى دراسات الشبكة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم البنية الأساسية اللازمة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلا من 42% عام 2030، وشمل اللقاء بحث التعاون فى مشروعات تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، فى ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الطاقة التخزينية من خلال التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بإستخدام تقنية البطاريات BESS لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتم خلال اللقاء استعراض خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الريادي للاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة

اشاد الدكتور محمود عصمت، بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الآسيوى مشيراً إلى ان البنك شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) (Private-to-Private Projects..) والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في اطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات، مؤكدا اهمية استثمار ما تم على صعيد تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك بطاريات تخزين الطاقة فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن الطاقة