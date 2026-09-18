ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة جنوبي الفلبين إلى 6 قتلى و17 مصابا

أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة جنوبي البلاد إلى 6 قتلى و17 مصابا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أنها أوفدت أخصائيين اجتماعيين لمساعدة الناجين من خلال تقديم الإسعافات الأولية النفسية والدعم والمشورة، وتقييم احتياجاتهم الأخرى.

وكان الهجوم قد وقع داخل حرم مدرسة "بانجا" الوطنية الثانوية في مقاطعة "جنوب كوتاباتو" الواقعة جنوبي الفلبين، ويأتي هذا الحادث بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام طالبين بفتح النار في مدرسة "سان خوسيه" الثانوية في مدينة تاكلوبان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من زملائهم على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وفي 18 أغسطس الماضي، وقع حادث إطلاق نار في مبنى المرحلة الإعدادية بجامعة "أتينيو دي زامبوانجا"، حيث أقدم طالب مسلح بمسدسين على قتل زميل له بالرصاص.