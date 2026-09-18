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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إرهاق القرار.. عندما تتحول كثرة الاختيارات إلى عبء يستنزف طاقة العقل

العقل
العقل
محمد البدوي

يجد الإنسان نفسه في ظل إيقاع الحياة السريع أمام عشرات القرارات يوميًا، تبدأ من اختيارات بسيطة تتعلق بالطعام والملابس وتنظيم الوقت، وتمتد إلى قرارات أكثر أهمية ترتبط بالعمل والعلاقات والمستقبل. 

وبينما تبدو بعض هذه الاختيارات عابرة، فإن تراكمها قد يشكل عبئًا ذهنيًا يؤثر على القدرة على التركيز والحسم. 

ويُعرف هذا الأمر بـ«إرهاق اتخاذ القرار»، وهي حالة من الإجهاد النفسي والمعرفي قد تدفع الشخص إلى التردد أو تأجيل القرارات، خاصة مع كثرة البدائل والمقارنات. 

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ويؤكد خبراء الصحة النفسية أن تنظيم الاختيارات وتحويل القرارات المتكررة إلى عادات يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطاقة الذهنية للقرارات الأكثر أهمية.

ما هو إرهاق اتخاذ القرار؟

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن إرهاق اتخاذ القرار هو حالة من التعب الذهني والنفسي تنتج عن كثرة القرارات والاختيارات التي يواجهها الإنسان خلال يومه.

وأشار إلى أن تعدد البدائل لا يعني بالضرورة سهولة الوصول إلى القرار المناسب، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة الحيرة والتردد، إلى جانب تنامي الخوف من اتخاذ القرار الخطأ أو الفشل في نتائجه.

القرارات اليومية تستنزف الطاقة الذهنية

وأوضح هندي أن الإنسان يتخذ عددًا كبيرًا من القرارات اليومية، إلا أن معظمها يرتبط بأمور روتينية ومتكررة، في حين تحتاج القرارات المصيرية والمهمة إلى قدر أكبر من التركيز والجهد العقلي.

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ومع تراكم القرارات على مدار اليوم، يمكن أن يشعر الشخص بصعوبة أكبر في الحسم، خاصة عندما تكون أمامه خيارات متعددة تتطلب المقارنة والتفكير قبل اختيار أحدها.

العادات تقلل من عبء الاختيارات

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أن طبيعة الشخصية ومستوى التنظيم الذهني من العوامل التي تؤثر في طريقة تعامل الفرد مع كثرة القرارات.

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وأوضح أن تحويل بعض القرارات الروتينية إلى عادات ثابتة يمكن أن يقلل من التفكير المتكرر فيها، وبالتالي يتيح قدرًا أكبر من الطاقة الذهنية للتعامل مع القرارات المهمة التي تحتاج إلى تركيز وتأنٍ.

كيف يمكن تقليل إرهاق اتخاذ القرار؟

قدم الدكتور وليد هندي عددًا من النصائح للتعامل مع كثرة القرارات والاختيارات اليومية، من بينها:

تقليل الاختيارات غير الضرورية قدر الإمكان.

تحويل بعض القرارات المتكررة إلى عادات ثابتة.

تفويض بعض المهام والقرارات للآخرين عندما يكون ذلك ممكنًا.

الحصول على فترات راحة خلال اليوم لتقليل الإجهاد الذهني.

الاهتمام بالحصول على نوم جيد ومنتظم.

ممارسة الرياضة لدعم التركيز وكفاءة الأداء الذهني.

مواقع التواصل والتسوق الإلكتروني.. مزيد من الاختيارات

وحذر هندي من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق الإلكتروني، موضحًا أن كثرة المقارنات والبدائل التي تعرضها هذه المنصات قد تضيف المزيد من القرارات إلى يوم الإنسان.

ومع استمرار التنقل بين المنتجات والمحتويات والعروض ومقارنة الخيارات المختلفة، قد يجد الشخص نفسه أمام حالة من الاستنزاف الذهني، خصوصًا عندما يتحول الاختيار إلى عملية مستمرة لا تتوقف.

الحفاظ على الطاقة الذهنية

كما لا يتعلق التعامل مع إرهاق اتخاذ القرار بالتوقف عن اتخاذ القرارات، وإنما بإعادة تنظيمها وتحديد ما يستحق التفكير والجهد، مقابل الأمور التي يمكن حسمها مسبقًا أو تحويلها إلى روتين ثابت.

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