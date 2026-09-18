الكشف عن قائمة بلجيكا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية

أعلن مارك فان بوميل، المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، عن تشكيلته الأولى لمباريات دوري الأمم الأوروبية الأربع، مع الإبقاء على قوام تشكيلة كأس العالم.

أضاف فان بوميل، الذي حل محل رودي جارسيا، ثمانية لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم الأخيرة، إذ أعلن عن تشكيلة من 28 لاعبا للمباريات ضد إيطاليا وفرنسا (مرتين) وتركيا بين 25 سبتمبر و5 أكتوبر.

يتعين على بلجيكا الاستغناء عن حارس المرمى الأساسي تيبو كورتوا، الذي طلب إعفاءه من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية لتنظيم وقت لعبه في سن 34، كما يغيب جيريمي دوكو، الذي كان يُنظر إليه على أنه لاعب رئيسي في حملة كأس العالم ولكنه قدم بطولة مخيبة للآمال، بسبب الإصابة، وكذلك أمادو أونانا، إلى جانب المهاجم أليكسيس ساليمايكرز والمدافع المخضرم توماس مونييه، بينما اعتزل أكسل فيتسل اللعب الدولي.

ويضم الفريق لاعبين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب، من بينهم حراس المرمى ياري دي بوسر، ومايك بيندرز، ومارتن فانديفوردت، والظهير كيرياني سابي البالغ من العمر 21 عامًا.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: ياري دي بوسير (ألكمار)، سيني لامينس (مانشستر يونايتد)، مايك بيندرز (تشيلسي)، مارتن فانديفوردت (لايبزيج).

في الدفاع: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتنج لشبونة)، مكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، ناثان نجوي (ليل)، كيرياني ساب، خواكين سيس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (بولونيا).

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، مانديلا كيتا (بارما)، روميو لافيا (تشيلسي)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (مانشستر يونايتد)، هانز فاناكن (كلوب بروج).

الهجوم: تشارلز دي كيتلاري (أتالانتا)، ماتياس فرنانديز باردو (نيوكاسل يونايتد)، مالك فوفانا (سندرلاند)، ميكا جودتس (باريس سان جيرمان)، روميلو لوكاكو (فنربخشه)، دودي لوكيباكيو (بنفيكا)، دييجو موريرا (ميلان)، لويس أوبيندا (أولمبيك ليون)، لياندرو تروسارد (بشكتاش).