محمد فريد: الاستثمارات الخاصة المحرك الرئيسي لأي اقتصاد

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تدشين خط إنتاج جديد للزجاج عالي الأداء بمصنع شركة «جارديان جلاس» الأمريكية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تقارب 25 مليون دولار، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسع المستثمرين القائمين وزيادة استثماراتهم في مصر يمثلان رسالة ثقة للمستثمرين الجدد حول جاذبية السوق المصري، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات توطن التكنولوجيا وتضيف قيمة للاقتصاد القومي عبر قدرتها على زيادة الاعتماد على المكون المحلي فضلا عن التواجد بشكل كبير في عمق سلاسل التجارة العالمية.

وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص تمثل محركا رئيسيا لزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل ودفع النمو الاقتصادي، موضحا أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنة رحلة المستثمر، وصولا إلى منظومة إلكترونية متكاملة للموافقات والتراخيص والخدمات المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من عمالة شابة، إلى جانب البنية التحتية والتشريعات والحوافز الاستثمارية وشبكة الاتفاقيات التجارية، يوفر مقومات مهمة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للإنتاج والتصدير، لافتا إلى أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن التوسع الجديد لشركة «جارديان جلاس» يعكس أهمية الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترفع كفاءة الإنتاج، خاصة في المجالات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، موضحا أن منتجات الزجاج عالي الأداء تساعد على تحسين العزل وتقليل احتياجات التبريد في المباني، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.

آليات أسواق الكربون الطوعية

ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إدارة الشركة إلى الاستفادة من آليات أسواق الكربون الطوعية، من خلال إصدار شهادات كربون بالتعاون مع جهات التحقق المعتمدة، مقابل الوفر المحقق في استهلاك الطاقة التي تحققها منتجات الشركة، بما يعزز تنافسيتها ويضيف قيمة إلى عملياتها البيعية، كما يتيح فرصا أمام المؤسسات المالية الراغبة في خفض بصمتها الكربونية.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور محمد فريد مراحل الإنتاج داخل المصنع، واطلع على مكونات خط الإنتاج الجديد والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الزجاج عالي الأداء، كما استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية وخطط الشركة للتوسع في الأسواق الخارجية.

ويتيح خط الإنتاج الجديد تصنيع الزجاج عالي الأداء باستخدام تكنولوجيا «Vacuum Coater»، التي تعمل على تحسين الخصائص البصرية والحرارية والميكانيكية للزجاج المنتج محليا، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم زيادة القيمة المضافة محليا.

ويشمل الإنتاج الجديد زجاج «Guardian SunGuard Solar Control» للتحكم في الحرارة الشمسية مع الحفاظ على الإضاءة الطبيعية، وزجاج «Guardian ClimaGuard Low-E» منخفض الانبعاثية، بما يدعم كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية من خلال تحسين العزل وتقليل الاحتياجات المرتبطة بالتبريد.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية التوسعات الصناعية الجديدة التي تنفذها الشركات القائمة بالمحافظة، باعتبارها تعكس الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار المحافظة في التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم التوسعات الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وزيادة قدرتها على جذب استثمارات جديدة.

وأكدت شركة «جارديان جلاس» أن التوسع الجديد يأتي باستثمارات تقارب 25 مليون دولار، من خلال إضافة خط لإنتاج الزجاج عالي الأداء باستخدام تكنولوجيا «Vacuum Coater»، بما يوسع نطاق منتجات الشركة عالية الأداء المصنعة محليا ويدعم قدرتها على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يوفر التوسع نحو ٣٠ فرصة عمل متخصصة في مجالات الهندسة والتشغيل، مع تدريب العاملين على التكنولوجيا الجديدة، فضلا عن مئات من فرص العمل غير المباشرة .

ومن جانبه، أعرب خوس بوكهوت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية في «جارديان جلاس»، عن فخره باستثمارات الشركة في مصر وسعادته بالتطور الذي تشهده البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأشاد بوكهوت بكفاءة وسرعة الإجراءات والخدمات التي حصلت عليها الشركة خلال تنفيذ التوسع الجديد، مشيدا بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن مراحل تنفيذ التوسع شهدت تعاونا مثمرا أسهم في استكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع، ومن بينها تراخيص البناء والتنسيق الجمركي للشحنة الأولى والحوافز العامة واعتمادات توزيع الكهرباء.

وأكد أن افتتاح خط الطلاء الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات «جارديان جلاس» في مصر وتوسيع نطاق منتجات الزجاج عالي الأداء المتاحة للعملاء في مصر والمنطقة.

وتعمل «جارديان جلاس» في مصر منذ عام 2003، ويقع مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد العاملين به حاليا نحو 207 موظفين، وتوفر الشركة منتجات الزجاج عالي الأداء للسوق المحلية والأسواق الإقليمية.