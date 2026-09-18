رونالدو على رأس قائمة البرتغال في أول ظهور لـ جيسوس.. القائمة كاملة

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، قائمة فريقه استعدادًا لمباريات فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض 4 مواجهات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة استمرار النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، إلى جانب عدد من أبرز لاعبي المنتخب البرتغالي، مثل برونو فيرنانديز، وبرناردو سيلفا، وروبن دياز، ورافائيل لياو.

ويستهل جورجي جيسوس مشواره مع منتخب البرتغال بمواجهة ويلز يوم 24 سبتمبر، قبل أن يلتقي النرويج خارج أرضه يوم 27 سبتمبر، ثم يواجه الدنمارك يوم 1 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة النرويج مجددًا يوم 4 أكتوبر.

قائمة منتخب البرتغال

حراسة المرمى:

ديوجو كوستا.

روي سيلفا.

صامويل سواريز.

خط الدفاع:

جونكالو إيناسيو.

جواو كانسيلو.

ديوجو دالوت.

نونو تافاريس.

نونو مينديز.

ريناتو فيجا.

روبن دياز.

توماس أراوخو.

خط الوسط:

برونو فيرنانديز.

جواو بالينيا.

جواو نيفيز.

روبن نيفيز.

فيتينيا.

برناردو سيلفا.

خط الهجوم:

كريستيانو رونالدو.

فابيو سيلفا.

فرانسيسكو ترينكاو.

فرانسيسكو كونسيساو.

جونكالو راموس.

جواو فيليكس.

بيدرو نيتو.

رافائيل لياو.

ويأمل جورجي جيسوس في قيادة المنتخب البرتغالي لتحقيق نتائج إيجابية خلال بداية مشواره، مع الاعتماد على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب. 