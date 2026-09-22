نتنياهو يرد على ممداني ويهدد: «سأكشف حقيقتك في الأمم المتحدة»

صعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم “الثلاثاء”، بالتزامن مع استعداد نتنياهو للتوجه إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره قبل زيارته المرتقبة، إنه جاء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: «أنا هنا لأكشف حقيقتك»، في إشارة إلى ممداني.

واتهم نتنياهو عمدة نيويورك بدعم حركة حماس والتحريض على أعمال شغب تستهدف اليهود في المدينة، في أعقاب تصريحات متكررة لممداني انتقد فيها نتنياهو وسياساته تجاه الفلسطينيين.

وجاء التصعيد بعد أن جدد ممداني، خلال مقابلة تلفزيونية، وصف نتنياهو بأنه «مجرم حرب»، مؤكدًا موقفه الداعي إلى احترام مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ممداني إن مسألة نتنياهو كانت من بين الملفات التي نوقشت خلال اجتماعه الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ خضوع الجميع للقانون.

كان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات بحق نتنياهو في حال زيارته نيويورك، قبل أن يقر لاحقًا بأنه لا يمتلك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ اعتقاله.

تقارب ترامب وممداني لا يبدد الخلاف حول نتنياهو

وجاءت تصريحات ممداني بعد لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، اتسم بنبرة ودية رغم الخلافات السابقة بين الطرفين بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها الهجرة وسياسات الإدارة الأمريكية.

وأشاد ترامب بممداني عقب الاجتماع، معربًا عن أمله في أن ينجح في إدارة المدينة، بينما أكد عمدة نيويورك أنه سيواصل الحوار مع الرئيس الأمريكي بشأن القضايا التي تمس سكان المدينة.

لكن أجواء التقارب بين ترامب وممداني لم تنعكس على موقف الأخير من نتنياهو، إذ واصل انتقاد نتنياهو والتأكيد على موقفه بشأن مذكرة الاعتقال الدولية.

زيارة قصيرة لنتنياهو إلى نيويورك

ويستعد نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يغادر البلاد بعد فترة قصيرة وفق الجدول الحالي للزيارة.

كانت الخطة الأولية تتضمن برنامجًا أطول وزيارة إلى ولاية تكساس للقاء الملياردير إيلون ماسك، إلى جانب بحث إمكانية زيارة منشآت تابعة لشركة «سبيس إكس»، إلا أن محطة تكساس أُلغيت لاحقًا.

كما لا يتضمن الجدول الحالي لقاءً بين نتنياهو وترامب خلال وجودهما في نيويورك، في وقت يُتوقع أن يلتقي نتنياهو عددًا من المسؤولين الأميركيين خلال زيارته.