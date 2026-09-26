قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شام الذهبي تخوض أولى تجاربها الغنائية وتكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة
شيكابالا عن تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي: الأنا بقت عالية بالجهاز الفني
الحامي المبدع | قصة فوز وزارة الداخلية المصرية بجائزة رابطة صناعة السينما الأمريكية.. كيف نجحت في تفكيك شبكة «ستريم إيست»؟
بوابة عالمية للتجارة.. النقل: تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة
هل تجوز الصلاة بالنقاب وهل يجب كشف الوجه؟.. حكم صلاة المرأة المنتقبة
أودي SQ6 e-tron 2026 تنطلق بقوة 483 حصانًا
بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟.. خطأ شائع يقلل مدة صلاحيته.. اعرفي الطريقة الصحيحة
على خطى إيطاليا .. مدينة إسبانية تحظر النقاب في الأماكن العامة
تعادل أنجولا يوجه ضربة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا
الدفاع المدني السعودي : إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها
حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: السياسة المصرية عززت مكانة القاهرة كقوة إقليمية وداعم للاستقرار

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة عززت مكانة مصر كدولة محورية وقوة إقليمية فاعلة، في ظل رؤية متوازنة تستند إلى حماية المصالح الوطنية، ودعم الاستقرار، والحفاظ على قنوات التواصل والحوار مع مختلف الأطراف.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي، إن مصر لم تتعامل مع أزمات المنطقة باعتبارها طرفًا متابعًا للأحداث، وإنما حرصت على الاضطلاع بدور فاعل في احتواء الأزمات ودعم مسارات الحوار والتسوية السياسية، من خلال تحركات دبلوماسية متواصلة تستهدف خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التحرك المصري يستند إلى مجموعة من الثوابت، في مقدمتها احترام سيادة الدول، ورفض التدخلات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والحفاظ على الأمن القومي العربي، إلى جانب امتلاك القاهرة قدرة على التواصل مع مختلف الأطراف، بما يعزز دورها كمساحة رئيسية للحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وأشار سامي نصر الله إلى أن استضافة مصر للعديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية، إلى جانب استمرار التنسيق مع الدول العربية والقوى الإقليمية والدولية، يعكس أهمية الدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وفتح مسارات للحوار والوصول إلى حلول سياسية.

وأوضح أن قوة الدور المصري لا تستند فقط إلى الثقل التاريخي والجغرافي لمصر، وإنما ترتبط كذلك بقدرة الدولة على التحرك السياسي والدبلوماسي، وبناء التوازنات، وحشد الجهود الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

القاهرة تواصل أداء دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن  في الشرق الأوسط

وأكد نصر الله أن القاهرة تواصل أداء دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التمسك بثوابت السياسة الخارجية المصرية، وحماية المصالح الوطنية، وصون الأمن القومي.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل حاضرة في مختلف الملفات الإقليمية، وداعمة للحوار والحلول السياسية، وحريصة على تعزيز الاستقرار والسلام، بما يرسخ دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي.

سامي نصر الله لجنة الصناعة الصناعة مجلس النواب السياسة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

محمد الشناوي

تحرك جديد من الأهلي بشأن اتهام الشناوي بـ«ادعاء الإصابة» قبل معسكر المنتخب

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

غدا.. الحكم في معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر

المتهمة

معاها حشيش.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها

المتهم

القبض على عاطل انتحل صفة طبيب نفسى بعين شمس

بالصور

بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟.. خطأ شائع يقلل مدة صلاحيته.. اعرفي الطريقة الصحيحة

بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟ الخطأ ده ممكن يقلل مدة صلاحيته
بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟ الخطأ ده ممكن يقلل مدة صلاحيته
بتغسلي الخضار قبل تخزينه؟ الخطأ ده ممكن يقلل مدة صلاحيته

الرز المطبوخ والبايت في الثلاجة.. متى يبقى يكون خطرا على صحتك؟

الرز
الرز
الرز

لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟.. 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة.. نصائح مجربة لحماية نفسك وأسرتك

لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة
لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة
لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة

هل يتأثر الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة؟ .. توقعات أسعار المشغولات فى المستقبل .. خبير : 4 عوامل تحدد اتجاه المعدن الأصفر

بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟
بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟
بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد