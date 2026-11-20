في الوقت الذي يشير فيه تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث إلى احتمال تجاوز الإسلام للمسيحية في الأعداد العالمية بحلول عام 2035، حثت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، المسيحيين على الزواج وتوسيع أسرهم وتربية الأطفال في الكنيسة.

ليفيت تشارك مقالا لواشنطن بوست عن تفوق عدد المسلمين في 2035

ليفيت للمسيحيين: تزوجوا وأنجبوا

وحثت ليفيت، التي كانت أصغر شخص يشغل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، المسيحيين يوم الجمعة على الزواج وإنجاب المزيد من الأطفال وتربيتهم في الكنيسة، وذلك بعد نشر توقعات مركز بيو للأبحاث.

وشاركت ليفيت مقالاً من صحيفة "واشنطن بوست" حول توقعات بيو، وكتبت على موقع "إكس": "تزوجوا، وأنجبوا المزيد من الأطفال، وربوهم في الكنيسة، وعلموهم حب أمريكا".

المسلمون يتجاوزون المسيحيين بحلول 2035

وتأتي تصريحاتها في ظل تغير التركيبة السكانية الدينية العالمية، حيث يتوقع مركز بيو أن يصل عدد السكان المسلمين إلى 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035، متجاوزاً بشكل طفيف عدد السكان المسيحيين، الذي يُقدر بنحو 2.52 مليار نسمة.

المواليد وليس التحول الديني هو المحرك

ومن المتوقع أن يكون ارتفاع معدلات المواليد بين النساء المسلمات، وليس التحول الديني، هو المحرك الرئيسي لهذا التحول، فبين عامي 2020 و2025، أنجبت المرأة المسلمة في المتوسط 3.1 طفل، مقارنة بـ 2.5 طفل بين النساء المسيحيات و1.6 طفل بين النساء من الديانات الأخرى.

ووُلد حوالي 252 مليون طفل لأمهات مسلمات بين عامي 2020 و2025، مقارنة بـ 208 ملايين طفل لأمهات مسيحيات، وقال كونراد هاكيت، كبير علماء السكان في مركز بيو للأبحاث، موضحاً دور معدلات الخصوبة في المشهد الديني المتغير: "إنها مسألة أطفال".

توقعات 2070: فجوة تتسع

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يتجاوز عدد السكان المسلمين 3.6 مليار نسمة بحلول عام 2070، بينما من المتوقع أن يظل عدد السكان المسيحيين أقل بقليل من 3 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان المسلمين بنسبة 80% بين عامي 2020 و2070، مقارنة بنسبة 30% بين المسيحيين.

تراجع المسيحيين في أمريكا

وتشير التوقعات أيضاً إلى انخفاض أعداد المسيحيين في الولايات المتحدة وكندا.ففي الولايات المتحدة، يشكل المسيحيون حالياً حوالي 62% من السكان، وهي نسبة من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 50% بحلول عام 2065. وقد ينخفض عددهم من 217 مليوناً في عام 2020 إلى حوالي 174 مليوناً بحلول عام 2070.

ومع ذلك، لا تشير توقعات مركز بيو إلى أن نمو أحد الأديان يأتي على حساب الآخر، وقال آلان كوبرمان، مدير أبحاث الأديان في مركز بيو: "لا أعتقد أن هذا وضعٌ يأتي فيه نمو المسلمين على حساب المسيحيين".

من هي كارولين ليفيت؟

وفي غضون ذلك، تنحّت ليفيت عن منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية أغسطس 2026 لتقضي المزيد من الوقت مع عائلتها بعد عودتها من إجازة الأمومة، وهي متزوجة من نيكولاس ريتشيو، مطوّر عقاري يبلغ من العمر 61 عاماً، وللزوجين طفلان.