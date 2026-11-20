أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقاءً مسجلاً مع الطفل «آدم وحيد» البالغ من العمر ٩ سنوات، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن سلسلة اللقاءات التي يحاور فيها الأطفال عدداً من المسؤولين المصريين، تحت عنوان «الأطفال يسألون.. والمسؤولون يجيبون»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل وترسيخ مشاركته الفاعلة في القضايا التي تمس حياته ومستقبله.

وخلال اللقاء، سلم الطفل المحاور الوزير عبد العاطي رسالة من أطفال مصر إلى العالم، تضمنت الدعوة لإنهاء الحروب وتوفير الأمن والأمان للأطفال، وتهيئة الظروف اللازمة لهم لتحقيق تطلعاتهم والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لأوطانهم. كما طرح الطفل المحاور مجموعة من الأسئلة المهمة حول اهتمام مصر بالأطفال، ودور الدبلوماسية في رعاية حقوقهم.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال اللقاء جهود الدولة في دعم حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والحماية، موضحاً أن دور الدبلوماسية لدعم حقوق الطفل لا يقتصر على العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات الأممية المعنية بقضاياهم، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإنما يمتد أيضاً إلى اتخاذ خطوات وقائية من خلال جهود الوساطة والحلول السياسية الرامية إلى منع نشوب الصراعات بالإضافة إلى دور مصر الهام على الصعيد الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية واستضافة أعداد متزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من ويلات الحرب، بما يُسهم في إرساء السلام وتوفير حياة آمنة للأطفال في مختلف أنحاء العالم، مذكراً في هذا السياق بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضمان حقوق أطفال قطاع غزة والسودان ومختلف مناطق النزاعات في الحياة والتعليم والرعاية الصحية، وتمكينهم من عيش حياةً كريمة وآمنة، شأنهم شأن سائر أطفال العالم.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أن الأطفال هم أمل المستقبل وصُنّاع الغد، داعياً أطفال مصر إلى التسلح بالعلم والمعرفة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.