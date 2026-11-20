ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة منطقة قريبة من سوليداد في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال كان على عمق 6.7 كيلومتر (4.16 ميل).

وقال خبير الأرصاد الجوية في قناة ABC7 Eyewitness News إن الزلزال وقع شمال شرق سوليداد، وقام بنشر خريطة للمنطقة المتضررة.



ولم ترد معلومات عن إصابات أو أضرار، وبينما كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد صرحت في البداية بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، فقد خفضت الهيئة لاحقًا قوته إلى 5.1 درجة.



كان مركز الزلزال على بعد حوالي 20 كيلومتراً من سوليداد ونحو 40 كيلومتراً من ساليناس، وكلاهما يقعان في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "مساء الخير يا سكان وسط كاليفورنيا! هل شعرتم بالزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر على بعد حوالي 5 أميال شمال غرب بيناكلز في الساعة 10:49 مساءً؟ تم تفعيل نظام الإنذار المبكر بالزلازل ShakeAlert."

ردود الأفعال بعد الشعور بالزلزال



وكتبت صفحة جرائم وطوارئ خليج مونتيري: "هل رنّ هاتف الجميع؟ كنا نظن أننا سنشعر به أكثر في شبه الجزيرة، بلغت قوته 5.1 درجة حول سوليداد.. كيف حال جميع متابعينا في جنوب المقاطعة؟ حتى الآن، لم تُفعّل مراكز الإطفاء في شبه الجزيرة بروتوكولات الزلازل، لكننا سنواصل الاستماع. يبدو أن هزتين ارتداديتين بقوة 3 درجات حدثتا قبل حوالي ساعة".

وشارك أحد السكان المحليين تجربته قائلاً : "لقد تعرضنا للتو لزلزال بقوة 5.1 درجة. هز منزلنا، قبل ثوانٍ من شعورنا به، تلقينا تحذيراً عبر الهاتف بوجود زلزال قريب بقوة 5.1 درجة على بعد حوالي 45 دقيقة جنوبنا، مركزه في سوليداد.

وقال مواطن أخر :"أشار التحذير إلى ضرورة الاستعداد لاحتمالية حدوث هزة أرضية، وبعد قراءة التحذير مباشرة، بدأت الهزة. لم يحدث أي كسر، لكننا شعرنا بقوة الهزة. كانت هزة دائرية. نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. إنها منتصف الليل هنا."



وكتبت إحدى السكان المحليين على فيسبوك: "أيقظني شيء ما أنا وكيسي من النوم على الأريكة الليلة. أقسم أنني شعرت باهتزاز الأريكة. بالكاد كنت مستيقظة عندما سألته: "زلزال؟".