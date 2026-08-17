شوبير يكشف مفاجأة بشأن الأندية التي تخوض مبارياتها على استاد القاهرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن الأندية التي تخوض مبارياتها على استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى وجود اتفاق سابق على تقليص عدد الأندية التي تستضيف مبارياتها على الملعب.

استاد القاهره الدولي

وقال شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كان هناك اتفاق إن السنة دي هتلعب 3 أندية فقط لا غير على استاد القاهرة، الأهلي والزمالك وزد، ثم أصبحوا الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي ومودرن».

وأضاف: «معلومة تانية، فيه ناديين ما بيدفعوش للاستاد، ولو دفعوا بيدفعوا كلام فارغ، وفيه 3 أندية ملتزمين تمامًا، وإنتوا هتستنتجوهم من نفسكم».

وشدد شوبير، على صحة المعلومات التي كشف عنها، قائلًا: «وأنا بقول كلام مسؤول عنه 100%».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الجدل المستمر حول استخدام استاد القاهرة من جانب عدد من أندية الدوري المصري، خاصة مع زيادة عدد الفرق التي تخوض مبارياتها على الملعب خلال الموسم الجديد.