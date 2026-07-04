إندونيسيا تدعو إلى تعزيز العمل المناخي في آسيا والمحيط الهادئ في اجتماع أممي

دعت إندونيسيا اليوم السبت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تغير المناخ، خلال الدورة التاسعة للجنة البيئة والتنمية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ "UNESCAP" المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقاد نائب وزير البيئة الإندونيسي، دياز هيندروبريونو، وفد بلاده في الاجتماع، مؤكدًا أن حماية البيئة والتنمية الاقتصادية يجب أن تسيرا جنبًا إلى جنب، وأن تعزيز التعاون الإقليمي يمثل السبيل لبناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر قدرة على الصمود واستدامة.

واستعرض المسؤول الإندونيسي أبرز جهود بلاده لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى برامج واسعة لاستعادة غابات المانجروف والأراضي الخثية، إلى جانب مبادرات لدعم الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق.

كما سلط الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد المائية، ودعم المجتمعات المحلية في التكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز قدرتها على مواجهة مخاطره.

وشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن 52 دولة عضو في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، من بينهم وزراء ونواب وزراء من بنجلادش، وفيجي، وجزر المالديف، وجزر سليمان، وتايلاند، واليابان، وباكستان، وسريلانكا، وطاجيكستان.