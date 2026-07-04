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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرشح ديمقراطي بارز للكونجرس: سأرفض استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن المرشح الديمقراطي لعضوية الكونجرس الأمريكي عن الدائرة العاشرة في نيويورك، براد لاندر، أنه لن يصوت لصالح استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إذا انتخب، في موقف يُعد من أبرز المواقف التي يتبناها مرشح ديمقراطي في الانتخابات الحالية.

وجاءت تصريحات لاندر خلال مقابلة مع النسخة الإنجليزية من بودكاست صحيفة «هآرتس»، حيث أكد أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ"سياسة احتضان" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تستمر، ولكن وفق نهج مختلف.

وقال لاندر: "لن أؤيد وضع إسرائيل على قائمة الدول المحرومة من شراء أنظمة الدفاع الجوي، لكنها قادرة على تمويل هذه الأنظمة بنفسها". 

وأضاف أن الحرب الأخيرة مع إيران وما أعقبها من تطورات أظهرت أن استمرار تزويد إسرائيل بالقنابل والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي دفع السياسة الأمريكية إلى "مسار كارثي".

واعتبر المرشح الديمقراطي أن الأمن الحقيقي للإسرائيليين لن يتحقق إلا بالتوازي مع ضمان حرية الفلسطينيين، داعيًا إلى إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار ويحد من استمرار الصراع.

ويخوض لاندر الانتخابات بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بفارق كبير بلغ 31 نقطة، متقدما على النائب الحالي دان غولدمان، الذي يحظى بدعم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

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