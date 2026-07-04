قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: حسام حسن دكر .. ولقطة علم فلسطين بتشرح كل حاجة
أنشيلوتي يرد على منتقديه: لست عبقريًا.. لكنني بالتأكيد لست أحمق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط
قرار في اللحظة الأخيرة .. قصة ركلة بانينكا بـ قدم محمد صلاح
رئيس وزراء السودان: دارفور وكردفان تقتربان من التحرير الكامل
اختبار فرص التهدئة| جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في باكستان
قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة
مجدي البدوي: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة العاملين بالمؤسسات القومية
بعد رفع العميد علم فلسطين.. حملات غضب في دولة الاحتلال ودعوات لتشجيع الأرجنتين
تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت
بورصة الدواجن اليوم .. استقرار الأسعار وتخفيضات كبرى على الكميات
وزير الخارجية : فرح الأشقاء العرب والأفارقة بفوز مصر يعكس عمق الوشائج المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخنازير البرية تغزو شوارع إسرائيل.. ودراسة تكشف مفاجأة صادمة

انتشار الخنازير في شوارع إسرائيل
انتشار الخنازير في شوارع إسرائيل
فرناس حفظي

تقتحم الخنازير البرية شوارع ومدن إسرائيل، لتتحول من مشهد عابر إلى أزمة متفاقمة تؤرق السكان والسلطات. وبينما تراهن إسرائيل على الصيد للحد من انتشارها، كشفت دراسة حديثة مفاجأة صادمة؛ إذ إن الصيد المكثف قد يؤدي إلى زيادة خصوبة الإناث وتسريع تكاثرها، ما يفاقم الأزمة بدلا من احتوائها.

وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، استنادا إلى دراسة لخبراء في علم البيئة، أن الصيد المكثف للخنازير البرية قد يؤدي، على عكس المتوقع، إلى زيادة خصوبة الإناث وتسريع معدلات تكاثرها، ما يحد من فاعلية الصيد كوسيلة للسيطرة على أعدادها.

وأوضح التقرير أن الخنازير البرية أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر الحيوانات إثارةً للجدل في إسرائيل، بعد انتشارها في المدن والبلدات وتسببها في أضرار للمناطق الزراعية، إلى جانب تزايد الاحتكاك بينها وبين السكان.

وأشار الباحثون إلى أن الخنازير البرية تعتمد في غذائها بشكل أساسي على النباتات والجذور والثمار، لكنها تتغذى أيضًا على الحشرات والديدان، وقد تلجأ في حالات نادرة إلى افتراس حيوانات صغيرة أو أكل الجيف، ما يمنحها قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المختلفة.

وبيّنت الدراسة أن وفرة مصادر الغذاء والمياه داخل التجمعات السكانية، إلى جانب غياب المفترسات الطبيعية، أسهما في الزيادة الكبيرة لأعداد الخنازير البرية وانتشارها في مناطق جديدة داخل إسرائيل.

وأظهرت الأبحاث أن ضغوط الصيد تغيّر السلوك الاجتماعي للخنازير، إذ يبقى الذكور الصغار مع قطعان الإناث لفترات أطول، وهو ما يؤدي إلى بلوغ الإناث سن التكاثر في وقت مبكر وارتفاع معدلات الحمل، في آلية تعويض طبيعية تساعد على استعادة أعدادها سريعًا.

وأكد الباحثون أن الحل الأكثر فاعلية لا يكمن في الصيد وحده، بل في تقليل مصادر الغذاء المتاحة للخنازير البرية، من خلال منع إطعامها، وإحكام إغلاق حاويات القمامة، وتأمين المناطق الزراعية، بما يسهم في الحد من الاحتكاك بينها وبين السكان.

الخنازير البرية مدن إسرائيل إسرائيل مفاجأة صادمة شوارع إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

سجود التلاوة

دار الإفتاء: لا يصح سجود التلاوة بدون وضوء وهذا هو البديل عند التعذر

صلاة الجماعة

ما حكم سحب مأموم لإقامة صف جديد مع المنفرد؟.. دار الإفتاء تجيب

مسجد السيدة نفيسة

الأوقاف تطلق التصفيات الشفوية المركزية لمسابقة «دولة التلاوة» بمسجد السيدة نفيسة.. غدا

بالصور

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد