وزير الخارجية: استمرار الاتصالات والجهود المصرية بشأن غزة .. ولابد من انسحاب إسرائيل وفقاً لخطة ترامب

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر ستستمر في اتصالاتها المكثفة مع الأشقاء في قطر وتركيا وكافة الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس.. مشددا على أن الجهود مستمرة ولم تتوقف ولابد من انسحاب إسرائيلي من داخل القطاع وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا.

وقال عبد العاطي إن هذه الاتصالات لم ولن تتوقف ولن نألوا جهداً للعمل على أن تثمر هذه الاتصالات إلى توافق فيما يتعلق بالقضيتين الرئيسيتين وهما مسألة حصر وجمع السلاح ومسألة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وذلك للتمهيد إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب.

وشدد على أن مصر سوف تستمر في هذا الجهد وستمارس أقصى درجات الصبر والقيام بكل ما يمكن فعله للعمل على أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع المقترحات التي طرحت فيما يخص مسألة حصر السلاح وفقا للورقة التي تم تقديمها إلى الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس.

ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية أن الجهود مستمرة فى إطار الأطراف الرباعية وأيضا الاتصالات مستمرة مع الجانبين الأمريكي والإيراني والأطراف الفاعلة للعمل على استمرار المفاوضات التي تسير بشكل جيد على المستوى الفني.. مشيرا إلى اجتماع الرباعية الذي استضافته القاهرة.