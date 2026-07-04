رئيس الأعيان الأردني يطالب بزيادة استثمارات فرنسا.. ويدعو لموقف أوروبي حازم ضد إسرائيل

طالب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، فرنسا بلعب دور أكبر داخل الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الاقتصادية والاستثمارات الموجهة إلى بلاده، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى دعم أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع المضطربة في المنطقة.



جاء ذلك خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني بين البلدين.



ودعا الفايز المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، خاصة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والأمن الغذائي والمياه والنقل العام، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار وبيئة استثمارية جاذبة.



وأكد أن فرنسا شريك أساسي للأردن في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.



وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني، عن أمل المملكة في التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الاردن لن بسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف، ويرفض الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول الخليج العربي.



وشدد على رفض الأردن استمرار السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان، مؤكدًا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تمس الثوابت الأردنية.



ودعا الفايز، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، تشمل فرض عقوبات أو مقاطعة اقتصادية لدفعها إلى القبول بحل الدولتين، معتبرًا أن الإجراءات الحالية ضد بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين غير كافية.



وأشاد بالدعم الفرنسي للأردن، مطالبًا باريس بمواصلة دعم برامج التنمية والإصلاح، وتشجيع إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص الأردني، إلى جانب زيادة التمويل الأوروبي للمملكة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه، أن العلاقات بين فرنسا والأردن استراتيجية وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيدًا بدور الملك عبدالله الثاني في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط.



وأشار لارشيه إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي سيعمل على إزالة أي عقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، ودعم قطاع السياحة الأردني، مؤكدا أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار رغم الأزمات المحيطة به، مجدد التزام فرنسا بحل الدولتين، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وخلال الزيارة، التقى الفايز أيضا رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، وأشاد الفايز بدور الشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مشروعات المياه والبنية التحتية والطاقة والتكيف مع تغير المناخ وبرامج التحديث الاقتصادي في الأردن.



وأكد أهمية استمرار التنسيق الأردني الفرنسي لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وإيجاد حلول سياسية لأزمات الشرق الأوسط.



وشملت الزيارة جولة لوفد مجلس الأعيان في لواء إطفاء باريس، حيث بحث الجانبان التعاون في مجال الدفاع المدني وتبادل الخبرات، إضافة إلى زيارة منظمة "كامبوس فرانس" المعنية بالتعليم العالي، والتي شهدت بحث زيادة أعداد الطلاب الأردنيين الدارسين في فرنسا، وتوسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية.