الكرملين: زيلينسكي مرحب به في موسكو عندما يكون مستعدًا لاتخاذ قرارات حاسمة

قال الكرملين، السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو عندما يكون "مستعدًا لاتخاذ قرارات هامة"، في إشارة إلى إمكانية استئناف المسار السياسي بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعارض عقد لقاء على أعلى المستويات مع الجانب الأوكراني، لكنها ترى أن مثل هذه القمة يجب أن تُعقد بعد التوصل إلى تفاهمات ونتائج ملموسة عبر المفاوضات، وليس قبل ذلك.

وأضاف بيسكوف أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني ينبغي أن يكون تتويجًا لعملية تفاوضية تفضي إلى قرارات واتفاقات جوهرية، مؤكدًا أن موسكو ما زالت متمسكة بموقفها القائم على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح أي محادثات مباشرة.