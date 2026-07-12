سعر إطلالة محمد صلاح في الساحل الشمالي يثير الجدل.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور لـ محمد صلاح، كابتن منتخب مصر في مونديال 2026، خلال الاستمتاع بالأجواء الصيفية بالساحل الشمالي وسط جمهور ومعجبيه.

تفاصيل إطلالة محمد صلاح في الساحل الشمالي

ظهر محمد صلاح بإطلالة عصرية مواكبة لأجواء الساحل الشمالي، حيث ارتدى قميص باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون و نسق معهما كاب مطبوع أسود اللون أيضا.

قد حمل قميص محمد صلاح في حفل الساحل توقيع براند Loewe فيما بلغ سعره 1952 دولار أمريكي أي ما يقرب من 98 ألف جنيه مصري.

أما كاب محمد صلاح كان براند Represent × '47 وبلغ ثمنه 110 دولار أي ما يعادل 5500 جنيه مصري، ونالت صور صلاح إعجاب متابعيه على السوشيال ميديا.