إذا حاصرتك النيران داخل المنزل.. خطوات قد تنقذ حياتك في حالات الحرائق

مع تكرار حوادث الحرائق داخل المنازل، خاصة خلال فصل الصيف بسبب الأعطال الكهربائية أو أجهزة التكييف، يؤكد خبراء السلامة أن معرفة كيفية التصرف في الدقائق الأولى قد تنقذ الأرواح، لا سيما إذا حالت النيران أو الدخان الكثيف دون الخروج من المنزل.

ابحث عن غرفة آمنة

إذا كان طريق الهروب يمر عبر النيران أو الدخان الكثيف، فلا تحاول المجازفة بالخروج، واتجه إلى غرفة بعيدة عن مصدر الحريق، ثم أغلق الباب بإحكام للحد من انتشار الدخان واللهب.

امنع تسرب الدخان

استخدم مناشف أو أغطية مبللة لسد الفراغات أسفل الباب وحوله، لتقليل دخول الدخان إلى الغرفة، مع الابتعاد عن الباب إذا ارتفعت حرارته.

اتصل بالحماية المدنية فورًا

اتصل برقم الطوارئ، وأبلغهم بعنوانك بالتفصيل، وعدد الأشخاص الموجودين داخل المنزل، والمكان الذي تتواجد فيه، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليك بسرعة.

اتجه إلى نافذة أو شرفة

إذا كانت الغرفة تحتوي على نافذة أو شرفة آمنة، افتحها بحذر إذا لم يكن الدخان يدخل منها، ولوّح بقطعة قماش أو استخدم ضوء الهاتف لجذب انتباه رجال الإنقاذ، مع تجنب القفز من الأماكن المرتفعة.

ابقَ قريبًا من الأرض

يرتفع الدخان الساخن إلى أعلى، لذلك يُنصح بالجلوس أو الزحف بالقرب من الأرض، حيث يكون الهواء أنقى نسبيًا، مع تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة إن أمكن.

لا تفتح بابًا ساخنًا

إذا شعرت بحرارة شديدة عند لمس الباب أو المقبض، فلا تفتحه، لأن ذلك قد يعني وجود النيران خلفه، وقد يؤدي فتحه إلى اندفاع اللهب والدخان إلى الداخل.

إذا اشتعلت ملابسك

لا تركض، لأن الجري يزيد اشتعال النيران، بل اتبع قاعدة "توقف، انبطح، وتدحرج" حتى تنطفئ النيران، ثم اطلب المساعدة الطبية فورًا.

أخطاء يجب تجنبها

عدم استخدام المصعد أثناء الحريق.

عدم الاختباء داخل الخزائن أو أسفل الأسرة، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من العثور عليك بسهولة.

عدم العودة إلى مكان الحريق لإنقاذ الممتلكات.

عدم استخدام الماء لإطفاء حرائق الكهرباء قبل فصل التيار الكهربائي.



ويشدد خبراء السلامة على أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول، من خلال إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، وتركيب كاشفات الدخان، ووضع خطة إخلاء يعرفها جميع أفراد الأسرة، ما يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح عند وقوع الحرائق.