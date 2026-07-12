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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة جريئة.. محمد رمضان يخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لفت الفنان محمد رمضان أنظار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك أحدث جلسة تصوير له عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، بإطلالة عصرية أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وظهر رمضان مرتديًا جاكيتًا جلديًا باللونين الأحمر والأبيض، ونسق معه نظارة شمسية فضية وسلسلة معدنية، في إطلالة لاقت تباينًا في آراء المتابعين بين الإعجاب والجدل.

وأرفق محمد رمضان الصور بتعليق قال فيه: “ثقة في الله نجاح يُدهش البعض ولا يتحمله البعض الآخر.”

محمد رمضان في فيلم “أسد”

وعلى الصعيد الفني، ينافس محمد رمضان خلال موسم أفلام الصيف بفيلم “أسد”، الذي يشاركه بطولته كل من ماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وأحمد داش، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

الفيلم من تأليف محمد دياب، وشيرين دياب، وخالد دياب، فيما يتولى إخراجه محمد دياب

محمد رمضان الفنان محمد رمضان إنستجرام فيلم “أسد أسد

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