21,1 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أبريل 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين المــوافق 13 / 7 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2026 مقابــل 4,0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 20,2 ٪.





الصادرات



ارتفعت قيمــة الصـادرات بنسبـة 21,1 ٪ حيـث بلغـت 5,1 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2026 مقابــل 4,2 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفعت قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 44,8 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبه 30,0 ٪ ، فواكه طازجة بنسبـة 62,6٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 6,8٪ ) .



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمدة بنسبــة 58,4 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 37,6 ٪ ، بطاطس بنسبــة 51,2 ٪ ، بقول جافــة بنسبه 4,4 ٪ ) .



الواردات



ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 20,7 ٪ حيـث بلغت 9,9 مليار دولار خـلال شهـر أبريل 2026 مقابـــل 8,2 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

(مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 6,5 ٪ ، قمح بنسبة 57,5٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 84,1 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 16,3 ٪).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أبريل 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 4,4 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 11,1 ٪ ، سيارات ركوب بنسبـة 22,5 ٪ ، زيوت مكررة بنسبـة 6,7 ٪ ) .