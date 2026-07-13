«التنمية الصناعية» تواصل تنظيف خريطة الأراضي من «التسقيع».. وإعادة طرح الأصول المستردة للمستثمرين الجادين

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث نفذت لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، جولات ميدانية بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد الأصول الصناعية غير المستغلة وإعادة تشغيلها لدعم النشاط الإنتاجي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن أعمال المرور الميداني المكثف، التي جرت بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية للأراضي، إلى جانب نواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين وقوات إنفاذ القانون، أسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بعد ثبوت عدم استغلالها.

وأوضحت أن قرارات السحب جاءت استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوز أصحاب تلك الأراضي للبرامج الزمنية المقررة والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، مع استمرار تجميد الأراضي دون تنفيذ أعمال البناء أو بدء التشغيل الفعلي، بما يخالف شروط التخصيص.

وأضافت أن الهيئة تنفذ خطة عمل صارمة ومحددة زمنيًا تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على إلغاء التخصيص أو استرداد الأراضي، وإنما القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وإعادة توجيه الأصول المعطلة إلى مستثمرين جادين لديهم القدرة على الإنتاج والتوسع.

وشددت رئيس الهيئة على أن جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها ستتم إعادة طرحها فورًا من خلال قنوات التخصيص الرسمية التابعة للهيئة، وفق أعلى معايير الشفافية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ودعم المستثمرين الجادين الذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.