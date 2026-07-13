كسر حاجز الـ50.. سعر الدولار يرتفع في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك ارتفاع كبير خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين في البنوك وكسر حاجز الخمسون جنيهاً.
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
- 49.85 جنيه للشراء.
- 49.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
-50.27 جنيه للشراء.
-50.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
- 49.87 جنيه للشراء.
- 49.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
- 50.32 جنيه للشراء.
- 50.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
- 50.35 جنيه للشراء.
- 50.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
- 49.85 جنيه للشراء.
- 49.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف المتحد
- 49.87 جنيه للشراء.
- 49.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
- 50.30 جنيه للشراء.
- 50.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
-49.80 جنيه للشراء.
-49.90 جنيه للبيع.