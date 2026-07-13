سعر الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز 50 جنيهًا في هذه البنوك.. تعرف على أعلى سعر للشراء

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليتجاوز مستوى 50 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تحديثات مستمرة لأسعار الصرف.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل بنك قناة السويس أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.28 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 50.38 جنيه، ليتصدر قائمة البنوك الأعلى سعرًا خلال التعاملات.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

بنك قناة السويس: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

HSBC: 50.122 جنيه للشراء، و50.218 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 50.10 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع.

استمرار تحركات سعر الصرف

تشهد أسعار الدولار تحديثات لحظية على مدار اليوم وفقًا لآليات العرض والطلب داخل البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر، بينما يواصل الدولار التداول أعلى مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة في مصر.