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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين تقترب من 77 ألف دولار.. التوترات الأمريكية الإيرانية والفائدة تضغطان على العملات المشفرة

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

تراجعت عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من مستوى 77 ألف دولار، مواصلة خسائرها مع بداية سبتمبر، بعدما حققت مكاسب قوية خلال أغسطس الماضي، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة الضغوط المرتبطة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بيتكوين تفقد 1.4% بعد مكاسب أغسطس

انخفضت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.4% إلى 77,670.6 دولار، بعدما سجلت مكاسب بنحو 25% خلال أغسطس.

بيتكوين تتجاوز 80 ألف دولار وسط تقدم تشريعي وتحول مصرفي

وكانت العملة قد تجاوزت مستوى 80 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، وسجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 81,238 دولارًا، قبل أن تتوقف موجة الصعود مع بداية سبتمبر.

ارتفاع عوائد السندات يزيد الضغط

جاءت خسائر بيتكوين بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية في اليابان وأستراليا وأوروبا، وهو ما زاد الضغوط على الأصول مرتفعة المخاطر.

بيتكوين

وتتأثر بيتكوين بشكل خاص بتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ تميل الأصول ذات الطابع المضاربي إلى التعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع تكلفة الاقتراض وتزداد جاذبية أدوات الدخل الثابت.

التوترات الأمريكية الإيرانية تضغط على الأسواق

وتزامن تراجع العملات المشفرة مع تجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز وغياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد.

كما أثار تجدد القتال مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، بعد ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد القلق من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم العالمي.

بيتكوين تستقر فوق 64 ألف دولار مع ترقب اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز

رهانات على الفائدة الأمريكية

وفي الوقت نفسه، عززت الأسواق رهاناتها بشأن إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال سبتمبر، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ومن المنتظر أن تراقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

بيتكوين

شراء «استراتيجي» لم يوقف الخسائر

ولم تتمكن عمليات الشراء الجديدة من جانب شركة «استراتيجي» Strategy، أكبر حائز مؤسسي لعملة بيتكوين، من تقديم دعم قوي للعملة، رغم تنفيذ الشركة أول عملية شراء لها منذ شهرين.

الهبوط يمتد إلى العملات المشفرة

وامتدت موجة التراجع إلى معظم العملات المشفرة الكبرى، حيث انخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.1% إلى 2,419.3 دولار، فيما تراجعت «إكس آر بي» بنسبة 2.7% إلى 1.3461 دولار.

العملة الرقمية البيتكوين

كما انخفضت سولانا وكاردانو بنسبة 3.3% و1.2% على التوالي، وتراجعت «بي إن بي» بنسبة 0.3%، بينما هبطت دوجكوين و«ترامب» بنسبة 1.9% و4% على التوالي.

وتأتي خسائر بيتكوين بعد موجة صعود قوية خلال أغسطس، لتدخل العملة المشفرة سبتمبر تحت ضغط مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة.

بيتكوين

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية، وبالتالي في شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر وفي مقدمتها العملات المشفرة.

بيتكوين التوترات الأمريكية الإيرانية العملات المشفرة ترامب أسعار الفائدة

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