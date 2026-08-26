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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود بيتكوين يصطدم بمقاومة 80 ألف دولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

بيتكوين
بيتكوين

واجهت عملة بيتكوين ضغوطاً بيعية عند مستوى 80 ألف دولار، بالتزامن مع صدور بيانات تشير إلى استقرار التضخم الأمريكي.

وارتفعت بيتكوين بنحو 1% اليوم الأربعاء لتصل إلى حوالي 79 ألف دولار، بعدما تجاوزت مؤقتاً مستوى 81 ألف دولار الثلاثاء، قبل أن تتراجع بفعل عمليات جني الأرباح.

وكانت العملة قد سجلت الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لها في أكثر من ثلاثة أعوام، فيما ظلت مرتفعة بنحو 22% منذ تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في 20 أغسطس بشأن زيادة المشتريات المخطط لها من سندات الخزانة طويلة الأجل.

وقال محللون إن التراجع الأخير لبيتكوين جاء نتيجة عمليات جني الأرباح، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يشير إلى عدم الحاجة في الوقت الحالي إلى مزيد من التدخل المالي.

ورجحوا أن تواجه بيتكوين صعوبة في اختراق النطاق بين 80 و83 ألف دولار على المدى القريب، لكنه أشار إلى أن الاستقرار فوق هذه المستويات قد يمهد الطريق أمام العملة للصعود إلى نطاق يتراوح بين 95 و100 ألف دولار.

وفي المقابل، واصلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة دعم الأسعار، بعدما سجلت تدفقات جديدة بلغت نحو 314 مليون دولار الثلاثاء، في خامس جلسة متتالية تتجاوز فيها التدفقات 300 مليون دولار، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملة المشفرة رغم تراجعها عن أحدث مستوياتها المرتفعة.

وأظهرت المؤشرات الفنية صورة أكثر تبايناً، إذ قال محللون إن مؤشرات القوة النسبية لعدد من العملات المشفرة الرئيسية وصلت إلى مستويات تشير إلى التشبع الشرائي، ما يرجح دخول السوق مرحلة من التماسك على المدى القريب بدلاً من استمرار الصعود بوتيرة متواصلة.

من جانبهم، قال متعاملون إن بيتكوين تبدو في مرحلة متقدمة من تشكيل قاع سعري، فيما أشاروا إلى تحسن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وتراجع ضغوط البيع واستئناف كبار حائزي العملة عمليات الشراء الانتقائي، رغم استمرار ضعف الطلب في السوق الفورية الأمريكية.

وأضافوا أن استمرار تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة، بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول في السوق الفورية وتحول «علاوة كوينبيس» إلى مستويات إيجابية، قد يدعم موجة صعود أكثر استدامة، وفي المقابل، فإن فشل بيتكوين في الحفاظ على مستوى 80 ألف دولار، خاصة مع ارتفاع معدلات التمويل أو تباطؤ تدفقات الصناديق، قد يزيد مخاطر تعرضها لتصحيح هبوطي قبل استئناف موجة الصعود التالية.

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