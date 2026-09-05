قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
15 ألف شقة للإيجار و 10 آلاف للإيجار المنتهي بالتملك.. ما الفرق بين الطرحين؟
بعد منشور إجبار الطالبات على النقاب ..التعليم للمدارس: إلتزموا بمواصفات الزي المدرسي
تصفيات 2027.. صلاح يتصدر قائمة المحترفين لـ معسكر منتخب مصر فى سبتمبر
التعليم تعلن حذف منشور اجبار طالبات مدرسة قنا على النقاب|وتؤكد:"مسئول الصفحة غِلط"
اتجوزت 12 مرة.. سهير جودة تستعيد تصريحات نارية لحلمي بكر
محض خيال.. فرنسا ترد على اتهامات التحريض على تمرد جنود في النيجر
عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي
بالخطوات.. دليل شامل لإيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك
عواد أم صبحي .. من يحرس مرمى الزمالك أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا؟
الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب
بدء الدراسة بالمدارس الدولية غداً و12 سبتمبر في "الحكومية والخاصة"|وهذه مواعيد الامتحانات
مؤلف مسلسل بنج كلي: شخصية محسن محيي الدين مستوحاه من طبيب الغلابة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اجتماع المندوبين العرب يمهد لاجتماع وزراء الخارجية.. وتأكيد على توحيد الموقف العربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال أحمد عبد الازق مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية رقم 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين انتهت، وشهدت تسليم رئاسة الدورة من مملكة البحرين إلى تونس، التي تتولى رئاسة الدورة الجديدة رقم 166، موضحا أن الجلسة اتسمت بالطابع الإجرائي، تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملفات العربية خلال اجتماعات الدورة الجديدة.

وأضاف أن السفيرة زينب بنت عبدالله الزين، مندوبة البحرين ورئيسة الدورة السابقة، استعرضت أبرز ما شهدته الدورة الماضية، مع التأكيد على الموقف العربي الموحد الرافض للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، خاصة دول الخليج والأردن، كما تناولت عددًا من الملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن الهاشمي العجيلي، مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، تسلم رئاسة الدورة الجديدة، مؤكدًا مواصلة العمل على الملفات المطروحة وتعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب توحيد المواقف العربية في مواجهة الاعتداءات والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا العربية.

ولفت إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين يأتي في إطار التحضير للاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات العمل العربي المشترك، بالتوازي مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول العربية بشأن مختلف الملفات الإقليمية.

جامعة الدول العربية البحرين تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

المنزل المنهار

كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. والنيابة تصرح بدفن جثمان ضحية العقار المنهار بالمنيا

أسطول جامعة بنها

بدء تحويل أسطول سيارات جامعة بنها للعمل بالغاز الطبيعي دعمًا للطاقة النظيفة.. صور

الطبيه فيبي

بعد تحسن حالتها الصحية.. مغادرة الطبيبة المصابة في انهيار منزل بالمنيا

بالصور

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد