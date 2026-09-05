اجتماع المندوبين العرب يمهد لاجتماع وزراء الخارجية.. وتأكيد على توحيد الموقف العربي

قال أحمد عبد الازق مراسل «إكسترا نيوز» من القاهرة، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية رقم 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين انتهت، وشهدت تسليم رئاسة الدورة من مملكة البحرين إلى تونس، التي تتولى رئاسة الدورة الجديدة رقم 166، موضحا أن الجلسة اتسمت بالطابع الإجرائي، تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملفات العربية خلال اجتماعات الدورة الجديدة.

وأضاف أن السفيرة زينب بنت عبدالله الزين، مندوبة البحرين ورئيسة الدورة السابقة، استعرضت أبرز ما شهدته الدورة الماضية، مع التأكيد على الموقف العربي الموحد الرافض للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، خاصة دول الخليج والأردن، كما تناولت عددًا من الملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن الهاشمي العجيلي، مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، تسلم رئاسة الدورة الجديدة، مؤكدًا مواصلة العمل على الملفات المطروحة وتعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب توحيد المواقف العربية في مواجهة الاعتداءات والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا العربية.

ولفت إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين يأتي في إطار التحضير للاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات العمل العربي المشترك، بالتوازي مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول العربية بشأن مختلف الملفات الإقليمية.